Президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва этой зимой Глобального саммита Формулы мира.

Об этом говорится в его видеообращении, которое ФИФА отказалась показать накануне матча финала ЧМ-2022, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский предложил миру украинскую Формулу мира в видеообращении, которое должны были показать перед финалом Чемпионата мира по футболу в Катаре сегодня: «Должны показать, потому что речь идет о глобальном мире».

- Чемпионат мира по футболу доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле сражения, а не на красном поле сражения. Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира, – сказал Владимир Зеленский.

Ермак добавил, что Украина как никто ценит справедливость и готова создать механизм для достижения мира в мире.