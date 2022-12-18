Зеленский предлагает, чтобы Франция помогала Украине за счет арестованных активов россиян

Во Франции, как и в других странах Европы и мира, много недвижимости, принадлежащих России счетов, российским олигархам. Целесообразно было бы отдать эти активы Украине вместо выделения помощи из бюджета Франции.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает Укринформ.

– Франция заморозила некоторые активы. Во время войны происходит разрушение у нас. Вчера россияне обстреляли еще одну школу, позавчера разрушили институт... Я благодарен Франции, когда она помогает нам. Но у меня вопрос: Франция поддерживает нас потому, что поддерживает демократию, защищая наши общие ценности, но есть счета очень богатых людей, дайте нам эти деньги. Зачем вы берете из бюджета? Мне кажется, что это выход. Эта недвижимость стоит миллионы, почему не продать эту недвижимость, заморозить активы и отдать деньги, помочь Украине? Я думаю, это справедливо. Они забирают у нас дома, они забрали сотни тысяч домов, сотни тысяч квартир разрушены, – сказал Зеленский.

По его словам, эти активы могут представлять собой не только счета или недвижимость, это могут быть скрытые счета, счета юридических лиц, зарегистрированных в других юрисдикциях.