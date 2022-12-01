Президент Зеленский рассказал, что лично занимается вопросом предоставления Украине комплексов Patriot

Процесс переговоров о предоставлении Украине систем противовоздушной, противоракетной обороны и, в частности, комплексов Patriot продолжается постоянно.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает "Укринформ".

– Процесс продолжается. Я этим лично занимаюсь. Это очень для нас нужно (системы противовоздушной, противоракетной обороны, в частности, Patriot). Все, чем мы в Украине занимаемся – это приближающийся результат. …Мы об этом постоянно разговариваем (с президентом США Байденом), я с позитивом смотрю на этот вопрос, с большим позитивом, – сказал Зеленский.

Он также напомнил, что с президентом Франции Макроном обсуждалось предоставление Украине системы Crotale.