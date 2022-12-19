Российские олигархи судятся, чтобы снять санкции ЕС – они утверждают, что не связаны с путиным

Десятки российских олигархов, заработавших миллиарды благодаря путину, якобы не хотят иметь ничего общего с ним: они подают в суд ЕС, поскольку считают европейские санкции несправедливыми.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild, пишет Укринформ.

По данным Суда ЕС, иски подали 61 человек и компания из россии и Беларуси. Они попали в санкционные списки ЕС из-за того, что финансово или политически поддерживали правителя рф и его военную кампанию против Украины.

Среди «обиженных», в частности, олигарх-миллиардер Григорий Березкин. Он «требует один евро возмещения морального вреда, нанесенного в результате санкций». Между тем, Кипр даже лишил владельца энергетической компании купленного им гражданства. Теперь он жалуется в своем иске на то, что «его репутации нанесен серьезный ущерб», тем более что он «не связан с событиями в Украине и не поддерживает правительство россии».

Олигарх Сергей Мндоянц, руководитель телекоммуникационной компании «Система» и ответственный за отношения с правительством россии, идет еще дальше в своем иске. Он заявляет, что ЕС внес его в санкционный список, «хотя не было доказано, что он был крупным и ведущим бизнесменом».

Близкий друг путина Геннадий Тимченко – основной акционер банка «россия» (оценка состояния – 20 млрд евро) живет в роскошной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. В своем иске он обвиняет ЕС в «очевидной ошибке в оценке» относительно «отношений между истцом и президентом путиным». Из-за причиненного ему «нематериального ущерба» он требует от ЕС 1 миллион евро компенсации.

В списке истцов в Люксембурге есть и другие известные на Западе имена олигархов, в частности, например, бывший владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович или Михаил Фридман, основатель и руководитель крупного финансового концерна "Альфа-Групп". Также судится олигарх Алишер Усманов, живший в роскошной вилле в Германии, а затем бежавший в родной Узбекистан.