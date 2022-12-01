«Мало говорить на словах, что Крым – это Украина», - Зеленский рассказал о планах освободить полуостров

Президент Владимир Зеленский считает, что украинское общество готово воевать за временно оккупированный Крым.

Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 и LCI, пишет Лига.net.

По его словам, вопрос освобождения Крыма от россиян сложен, а сама операция еще не началась. Он отметил, что все увидят и услышат, когда начнется деоккупация полуострова.

- Отвоевание Крыма началось в головах людей и в нашем внутреннем желании, в единстве граждан, я считаю, что это важно. Мало говорить на словах, что Крым – это Украина. Надо быть готовыми идти и воевать – это всегда начинается с готовности общества, я считаю, что такое желание есть, - сказал Зеленский.

Он заявил, что любит Крым и с удовольствием приедет туда в отпуск летом, когда там будет хорошая погода.