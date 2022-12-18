В Иране за поддержку протестующих задержали одну из самых известных иранских актрис

В Тегеране за поддержку протестующих была задержана одна из самых известных иранских актрис Таране Алидусти.

Об этом сообщает The Guardian.

Алидусти задержали через несколько дней после того, как она опубликовала в своем Instagram пост, посвященный казни 23-летнего демонстранта Мохсена Шекари.

«Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества», — написала актриса.

Ранее она также опубликовала свою фотографию без хиджаба и с листом бумаги с надписью «Женщины, жизнь, свобода». Эта фраза стала лозунгом протестующих против консервативного иранского режима.

Как пишет The Guardian, официальным поводом для задержания Алидусти стали ее «ложные и искаженные сообщения, провоцирующие бунты», а также то, что она не предоставила «документы, подтверждающие свои утверждения». Неизвестно, какой отдел многоуровневой службы безопасности Ирана производил задержание.

Об аресте актрисы сообщила режиссер Самия Миршамси. По ее словам, в доме Алидусти также прошел обыск, ее местонахождение неизвестно. Сейчас Instagram Алидусти, на который были подписаны более восьми миллионов человек, недоступен. Актриса и раньше высказывалась с критикой иранских властей. В 2020 году ее приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно за критику местной полиции в Twitter.

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Иране начались протесты, связанные с убийством полицией морали 22-летней активистки Махсы Амини, которую арестовали якобы за нарушение закона о ношении хиджаба. Вследствие этого многие иранки перестали носить этот элемент одежды.

Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников, сообщающих о примерно 460 погибших.

В начале декабря в Иране повесили первого демонстранта, задержанного в ходе масштабных протестов в стране.