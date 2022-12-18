Президентка Европарламента призвала предоставить оружие Украине и усилить финансовую помощь

Президентка Европейского парламента Роберта Метсола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

– Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против россии, – сказала Метсола.

Она добавила, что "гордится поддержкой, которую мы предлагаем Украине с начала этой неоправданной войны" на уровне ЕС. В то же время, по ее словам, Евросоюз мог бы "сделать больше" и поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против россии.