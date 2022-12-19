Иран в который раз отрицает укрепление сотрудничества с россией, но дроны при этом поставляет

Сотрудничество между Ираном и россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов и не направлено против какой-либо третьей страны.

Такое заявление представителя МИД Ирана Насера Канани цитирует Times of Israel.

Канани назвал «американской пропагандой» заявления Вашингтона об угрозах, которые несет военное сотрудничество россии и Ирана для стран Ближнего Востока.

Он заявил, что «сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов и не направлено против какой-либо третьей страны», а также что Тегеран «независим в своей внешней политике и не спрашивает ни у кого разрешения».

Напомним, 13 декабря Иран снова стал открещиваться от поставок россии дронов. МИД Украины предупредил Тегеран о масштабных последствиях.

15 декабря заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель заявил, что Иран и россия наращивают сотрудничество вплоть до полноценного военного партнерства. По его словам, Иран дает России дроны, а взамен Москва предлагает Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.

17 декабря ГУР сообщил, что россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed.