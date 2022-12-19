Премьер-министр Британии анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму более €280 миллионов

Правительство Великобритании объявило о помощи Украине на следующий год. Киев получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро.

Соответствующее заявлене премьер-министра Великобритании Риши Сунака опубликовано на сайте правительстве.

Британский премьер-министр Риши Сунак объявит о новом артиллерийском пакете для Киева на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге 19 декабря. Данное решение Лондона позволит обеспечить ВСУ постоянным потоком артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года.

«Великобритания и наши европейские союзники идут рука об руку в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы, - говорится в заявлении Сунака.

Кроме того, указано, что британский политик призовет лидеров поддержать или увеличить поддержку Украины в 2023 году.

Также сообщается, что Британия отправила 125 зенитных орудий для Украины и более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного нападения россии.

Ранее сообщалось, что Великобритания допускает увеличение военной помощи для Украины.