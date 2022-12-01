Huawei закрывает в россии подразделение с 2 тысячами сотрудников из-за риска вторичных санкций, – СМИ

Китайская компания Huawei закрывает в россии подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В этом подразделении — Enterprise Business Group — работали около 2 тысяч человек, теперь им предлагают перевод в страны СНГ или увольнение.

Решение связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе, объясняет источник.

Собеседник издания, близкий к компании, подтвердил информацию, что бо́льшая часть сотрудников уйдет из подразделения, но уточнил, что офис сохранится номинально: «Компания готова вернуться, если активные боевые действия в Украине прекратятся».

При этом компания готова продолжать продавать в россии потребительскую электронику, уточняет источник «Коммерсанта». Официальных комментариев от Huawei на этот счет не было.

Издание отмечает, что с начала российского вторжения в Украину китайские бренды избегают прямой поддержки россии в конфликте, опасаясь санкций Запада. Многие из них негласно покидают российский рынок либо прекращают сотрудничество. Исключение — автомобильная промышленность, где Китай увеличивает свое присутствие.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора владимира путина к «диалогу и дипломатии» в вопросе войны рф против Украины.