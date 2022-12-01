Российский диктатор путин впервые за три года прилетел в Беларусь

В понедельник, 19 декабря, российский диктатор владимир путин прилетел в Республику Беларусь. Это первый его визит за последние три года.

Об этом сообщают россми.

путина в аэропорту встретил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также сегодня в Беларусь прилетели министр обороны россии Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

По официальной информации, планируется сначала встреча с участием всех министров, после этого - встреча лукашенко и путина один на один, далее - пресс-конференция.

Лукашенко и путин планируют «обсудить процесс реализации принятых ранее союзных программ», в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.

Однако, как сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, путин обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко привлечение республики к войне против Украины. Таким образом, Беларусь может решиться на наземную операцию.