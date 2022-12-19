Президент Зеленский просит власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение: «Издевательство нужно прекратить»

Президент Владимир Зеленский призвал власти Грузии отправить Михаила Саакашвили из под стражи на лечение в Украину, Евросоюз или США.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Напомним, что Саакашвили в Грузии судят по политическим делам. Заключение и голодовка значительно ухудшили состояние здоровья политика. Саакашвили является гражданином Украины, главой Исполнительного комитета по реформам Нацсовета реформ Украины.

- И хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии – нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить.