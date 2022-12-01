«Передовыми позициями» российской армии в Украине, которые посетил Шойгу, оказался север Крыма

Недавно министерство обороны рф отчиталось, что Сергей Шойгу проверил «передовые позиции российских подразделений». Однако выяснилось, что министр обороны был в десятках километров от линии фронта.

Об этом сообщает проект GeoConfirmed в Twitter.

Напомним, 18 декабря стало известно, что министр обороны рф проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой «спецоперации». При этом российское министерство обороны сообщало, что Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений».

Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.

"Russian Defense Minister Shoigu inspected the forward positions of the Russian army in the combat zone," the Russian media write. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/McMfYlkipJ — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) December 18, 2022

Волонтеры проекта геолоцировали места, которые министр осматривает из иллюминатора вертолета. Выяснилось, что окопы, которые попали в объектив камер и над которыми пролетал Шойгу, находятся на расстоянии 85 километров от линии фронта. Министр обороны РФ находился на севере Крыма, в районе города Армянск.

Напомним, Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить начальника генштаба россии Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине.