В горсовете Южноукраинска перед сессией неизвестные разлили на столах красную краску и оставили детские игрушки

В сессионном зале Южноукраинского городского совета перед началом очередной сессии во вторник, 20 декабря, на столах депутатов «ОПЗЖ» неизвестные разлили красную жидкость и оставили детские игрушки и обувь.

Об этом сообщает Telegram-канал «Тероборона Южноукраинска».

«На местах депутатов от ОПЗЖ столы облиты жидкостью, похожей на кровь. На столах лежат детские игрушки и обувь. Как нам сообщили, личность или лица устанавливаются», - говорится в сообщении.

Уточняется, что это рабочие места депутатов, не поддержавших обращение в Верховную Раду о досрочном прекращении полномочий депутатов от запрещенных партий.

Как известно, ранее стали известны фамилии воздержавшихся или не голосовавших за обращение, которым Южноукраинский городской совет просит решить вопрос деятельности запрещенных пророссийских партий, часть представителей которых оказались предателями и коллаборантами: Аркатов Дмитрий – депутат от «ОП-ЗЖ», Губа В – депутат от «Европейская солидарность», Жебет Александр – депутат от «Европейская солидарность», Москаленко Андрей – депутат от «ОП-ЗЖ», Кривицкая Жанна – депутат от «Предложения», Савастру Анжела – депутат от «ОП-ЗЖ» , шикерская вера – депутат от «ОП-ЗЖ».

После этого начальник Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура обратился к руководителям предприятий, где работают депутаты Южноукраинского городского совета, воздержавшиеся или не голосовавшие за обращение, когда их коллеги попросили поддержать законопроект, который предоставит законные основания запретить деятельность пророссийских партий на местном уровне. Он просит, чтобы этих людей уволили с занимаемых должностей.

В свою очередь, николаевские военные, воюющие на Запорожском направлении, выразили возмущение по поводу того, что семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий. Военные призвали обменять этих депутатов на украинских военнопленных.