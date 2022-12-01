Зеленский посетил Бахмут – побывал на передовых позициях, наградил бойцов

Во вторник, 20 декабря, с неанонсированным визитом в Бахмуте находился Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает телеканал Freedom со ссылкой на своих корреспондентов.

Визит Президента подтвердил его спикер Сергей Никифоров.

– Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал, – сказал Никифоров.

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13:00 Судя по опубликованному видео, Президента сопровождал глава ОП Андрей Ермак, а также замминистра обороны Анна Маляр.

Как известно, за Бахмут сейчас идут тяжелые бои. Оккупанты фактически уничтожают город артиллерией.