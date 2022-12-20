Нардеп Гайду передал подарки для детей с деоккупированных территорий

Автомобиль с разнообразными сладостями, печеньем, вафлями, игрушками, пазлами, канцелярскими наборами, а также одеяла и теплую одежду. Все эти вещи получили более 300 детей из освобожденного Херсона и области, а также малыши, которые из-за войны вынуждены проживают в социальных учреждениях Николаева.

Об этом на своей странице в Facebook отметил инициатор благотворительной акции народный депутат Александр Гайду.

«В эти чрезвычайные предпраздничные дни нашего внимания нуждаются все дети, но больше всего те, которых война затронула очень остро. Именно поэтому вместе с командой и нашими друзьями – коллективом компании «Дельта Уилмар Украина» решили помочь таким детям. Никогда не забуду глаза нескольких пациентов Херсонской областной детской больницы, увидевших в наших руках свертки с подарками. Это момент радости!» – написал Гайду.

Еще часть подарков была передана для маленьких жителей в Корабельный район Херсона.

А детей с деоккупированных территорий, которые сейчас живут в соцзаведениях Николаева, с театрализованным представлением посетил сам Святой Николай.