Российский минюст хочет через суд ликвидировать МХГ – одну из старейших правозащитных организаций рф

Министерство юстиции россии подало в Московский городской суд иск о ликвидации правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ).

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

- Исковое заявление зарегистрировано сегодня. Решается вопрос о его принятии и назначении к слушанию, — сообщили там.

Член Совета по правам человека при президенте рф Ева Меркачева заявила, что иск был подан по «формальному признаку» — из-за того, что МХГ, являясь московской региональной организацией, якобы участвовала в мероприятиях в других регионах.

О подаче иска также сообщается на сайте МХГ. Причины подачи иска со стороны Минюста там описаны так:

«Минюст указывает на то, что в нарушение Федерального закона об общественных объединениях МХГ проводило деятельность вне Московского региона, устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, и вместе с тем в ходе внеплановой проверки Минюста не был предоставлен полный пакет требуемых документов. Минюст посчитал данные нарушения грубыми и «неустранимыми законным образом» и сочло необходимым ликвидировать МХГ и запретить ее деятельность на территории России», - говорится на сайте организации.

При этом МХГ планирует оспорить ликвидацию организации, заявил изданию «Подъем» сопредседатель МХГ Вячеслав Бахмин.

- Несомненно, мы будем использовать все правовые средства, чтобы оспорить будущие решения суда, но особых надежд на это нет. <…> Мы считаем, что [выявленные] нарушения вполне устранимы, их недостаточно, чтобы принимать такое жесткое и необратимое решение [о ликвидации]. Где-то к весне нас не будет на правовом поле Минюста, — сказал он.

Московская Хельсинкская группа — старейшая из ныне действующих правозащитных организаций России. Она была создана в 1976 году. Одним из ее соучредителей была известная правозащитница Людмила Алексеева. Она возглавляла МХГ с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

В 2012 году, после принятия закона об «иностранных агентах», МХГ отказалась от зарубежных грантов.