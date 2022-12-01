Зеленский впервые с начала полномасштабной войны отправился за границу – он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе США

Фото: архив После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом.

Об этом сообщил Офис Президента.

21 декабря в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.

Глава Украинского государства также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Также о своей поездке сообщил и сам Зеленский в Twitter.

Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности 🇺🇦. В частности, с @POTUS обсудим сотрудничество 🇺🇦 и 🇺🇸. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Стоит отметить, что это будет первая поездка Президента Украины с начала полномасштабного вторжения. Обычно Владимир Зеленский выступал в онлайн-формате.