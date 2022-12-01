Зеленский впервые с начала полномасштабной войны отправился за границу – он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе США

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21.12.2022 08:15

Фото: архив
После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом.

Об этом сообщил Офис Президента.

21 декабря в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.

Глава Украинского государства также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

Также о своей поездке сообщил и сам Зеленский в Twitter.

Стоит отметить, что это будет первая поездка Президента Украины с начала полномасштабного вторжения. Обычно Владимир Зеленский выступал в онлайн-формате.

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