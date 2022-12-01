«Талибан» запретил женщинам Афганистана получать высшее образование

Министерство высшего образования запретило жительницам Афганистана получать высшее образование.

Об этом было объявлено после заседания правительства талибов, пишет Associated Press.

AP ссылается на письмо официального представителя Министерства высшего образования Зиаулла Хашми. В нем говорится, что частным и государственным университетам нужно как можно быстрее ввести запрет и отчитаться перед ведомством. Он будет действовать до особого уведомления.

Таким образом, «Талибан» еще сильнее ужесточил положение афганистанок, желающих получить высшее образование.

В августе 2021 года, когда группировка захватила власть в стране, учеба в вузах и школах Афганистана была приостановлена для женщин. Позже талибы разрешили им вернуться к обучению, но лишь отдельно от мужчин и под руководством преподавателей-женщин. В марте «Талибан» открыл школы для учениц шестого класса и выше, но уже через несколько часов снова объявил о «каникулах».