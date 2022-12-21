Украина будет просить у США предоставить ATACMS и Grey Eagle, – Politico

В ходе визита в США украинская делегация будет просить Белый дом о поставках ракет большой дальности и беспилотников.

Об этом сообщает Politico.

Украинская делегация выступит с просьбой поставить ракетные системы большой дальности или ATACMS, а также американские беспилотники Grey Eagle и Reaper.

При этом Politico отмечает, что официальные лица США пока не готовы сдвинуться с места по этому вопросу.

"Белый дом категорически отказался отправлять ATACMS из-за больших расходов", - говорят в администрации Байдена.

Кроме того, там считают, что отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать путина на использование еще более смертоносного оружия в Украине.

ATACMS (англ. Army TACtical Missile System – Армейская тактическая ракетная система) – американская баллистическая ракета малой дальности. Есть несколько модификаций боеприпасов. Дальность впечатления цели может достигать 300 км.

Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle имеет дальность полета до 370 км. Этот БПЛА может быть вооружен четырьмя ракетами Hellfire или восемью ракетами Stinger, способным оставаться в воздухе более 24 часов и оснащен современными средствами разведки.

Напомним, что США передадут Украине помощь на $1,8 миллиарда, в том числе системы Patriot.