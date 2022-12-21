Диктатор путин не будет выступать перед федеральным собранием в этом году, так как непонятна обстановка на фронте, – СМИ

Оглашение послания российского диктатора владимира путина федеральному собранию в 2022 году уже не произойдет, оно переносится на следующий год.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента рф.

По словам собеседников издания, в ноябре-декабре в ведомстве шла «предпредподготовка» к мероприятию, которая вскоре «затухла». По состоянию на середину декабря масштабной работы над посланием точно не ведется, утверждают они.

Осведомленный источник в АП заявил журналистам, что выступать перед парламентом президенту лучше, когда будет понятна обстановка на фронте.

- У Владимира Путина послание всегда связано с некоторой картиной будущего, — пояснил другой собеседник.

Он добавил, что в послании придется говорить в том числе о войне в Украине, а прогнозы по ней пока делать сложно.

Последний раз владимир путин выступал с посланием федеральному собранию в апреле 2021 года. Согласно Конституции рф, президент должен оглашать послание ежегодно. Впрочем, один раз послание путина уже переносилось: с конца 2017-го на первую половину 2018 года.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в 2022 году не состоится большая пресс-конференция путина, которую 10 лет проводили каждый декабрь. Военная разведка министерства обороны Великобритании предположила, что пресс-конференцию отменили из опасений «несанкционированного обсуждения» войны в Украине.