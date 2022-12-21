В Турцию вернулись два военно-транспортных самолета, которые находились в аэропорту «Борисполь» с 24 февраля

Два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M во вторник, 20 декабря, улетели из аэропорта «Борисполь» на свою авиабазу Кайсери.

Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

«Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту « Борисполь » в связи с закрытием воздушного пространства, начали перебазироваться в Кайсери, где они будут базироваться», - говорится в сообщении.

Insani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağ. pic.twitter.com/9xFj42m3I8 — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

Позже турецкое ведомство опубликовало видео и фото, как самолеты прибывают в свой аэропорт.

«Два наших самолета А400М, которые вылетели из Украины, благополучно прибыли в Кайсери, где они базируются», - говорится в сообщении.

Ukrayna'dan yola çıkan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye emniyetle ulaştı. #MSB pic.twitter.com/fOIk9Sy4D9 — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

Пилотов встречали родные и Министр национальной обороны Хулуси Акар.

Турецкие самолеты прилетели в «Борисполь» 24 февраля за несколько часов до российского вторжения и находились с тех пор на стоянках, поскольку воздушное пространство над Украиной было закрыто.