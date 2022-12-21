В Турцию вернулись два военно-транспортных самолета, которые находились в аэропорту «Борисполь» с 24 февраля

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21.12.2022 13:29

Два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M во вторник, 20 декабря, улетели из аэропорта «Борисполь» на свою авиабазу Кайсери.

Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

«Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту « Борисполь » в связи с закрытием воздушного пространства, начали перебазироваться в Кайсери, где они будут базироваться», - говорится в сообщении.

Позже турецкое ведомство опубликовало видео и фото, как самолеты прибывают в свой аэропорт.

«Два наших самолета А400М, которые вылетели из Украины, благополучно прибыли в Кайсери, где они базируются», - говорится в сообщении.

Пилотов встречали родные и Министр национальной обороны Хулуси Акар.

Турецкие самолеты прилетели в «Борисполь» 24 февраля за несколько часов до российского вторжения и находились с тех пор на стоянках, поскольку воздушное пространство над Украиной было закрыто.

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