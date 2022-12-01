Президента «Энергоатома» просят уволить из ПАЭС депутатов горсовета Южноукраинска, которые не поддерживают очищение власти от пророссийских партий

Депутаты Вознесенского районного совета просят Президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петра Котина и Генерального директора ОП ПАЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» Игоря Половича не допускать к рабочим местам на ПАЭС и уволить депутатов Южноукраинского городского совета, не поддержавших проект об очищении местных советов от представителей пророссийских партий.

Об этом говорится на сайте Вознесенского районного совета.

Сообщается, что по запросу депутата Вознесенского районного совета Журавлева Г.В в Повестку дня сессии был включен проект Обращения депутатов Вознесенского районного совета к Президенту ГП «НАЭК «Энергоатом» Петру Котину и Генеральному директору ОП ПАЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» Игорю Половичу.

«В этом Обращении осуждается поступок депутатов Южноукраинского городского совета Аркатова Д.П., Губы В.В., Жебета А.И., Москаленко А.М., Савастру А.В., воздержавшихся или не голосовавших за принятие Южноукраинским городским советом обращения о поддержке законопроекта 7476», - говорится в публикации.

Таким образом, депутаты Вознесенского районного совета обратились к руководству Государственной компании «Энергоатом» и Южноукраинской АЭС об ограничении доступа к рабочим местам и увольнении с занимаемых должностей работников АЭС — депутатов совета, отказавшихся голосовать за законопроект, позволяющий очистить местные советы от представителей пророссийских партий.

«Депутаты считают, что дальнейшее пребывание вышеупомянутых лиц на должностях может представлять угрозу функционированию объектов критической инфраструктуры, которые входят в Южноукраинский энергокомплекс», - добавили в Вознесенском райсовете.

Напомним, в горсовете Южноукраинска перед сессией неизвестные разлили на столах депутатов ОПЗЖ красную краску и оставили детские игрушки.