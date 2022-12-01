В США создали спецгруппу для расследования, как американские детали оказались в иранских «шахидах»

Администрация президента США Джо Байдена создала большую рабочую группу по расследованию путей попадания американских и западных компонентов в Иран для производства беспилотников, которые россия сотнями запускает по Украине.

Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.

Участие в этой группе принимают представители министерств обороны, юстиции, торговли и финансов и Госдепа. Эти совместные усилия контролируются Советом национальной безопасности Белого дома.

По словам американских чиновников, в последние недели расследование активизировалось на фоне разведывательных данных, полученных США, о том, что кремль готовится открыть собственный завод по производству беспилотников в россии в рамках соглашения с Ираном. В прошлом месяце британская исследовательская организация Conflict Armament Research проверила несколько сбитых в Украине иранских беспилотников и обнаружила, что 82% их компонентов были изготовлены компаниями, расположенными в США.

Среди компонентов, найденных в некоторых беспилотниках, есть процессоры, произведенные технологической компанией Texas Instruments из Далласа, а также двигатель, изготовленный австрийской фирмой, принадлежащей канадской компании Bombardier Recreational Products. Обе компании осудили использование своих технологий в незаконных целях.