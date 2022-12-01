Премьер Косово заявил, что рф разжигает конфликт между его страной и Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупреждает, что усиление напряженности в отношениях между его страной и Сербией в пользу только путина.

Об этом сообщает The Guardian, пишет Укринформ.

Курти предупредил о том, что россия разжигает напряженность между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине тормозится.

Отмечается, что этнические сербы на севере Косово, где они составляют большинство, больше недели устанавливали баррикады, препятствуя свободному передвижению представителей косовских властей.

С ростом риска насильственных столкновений президент Сербии Александр Вучич воспользовался своим правом, предоставленным ему резолюцией ООН, и обратился к НАТО с просьбой предоставить разрешение на отправку 1000 полицейских и военнослужащих, ссылаясь на необходимость защиты сербских общин. Запрос Сербии, первый с момента завершения войны в Косово в 1999 году, почти наверняка будет отклонен, но обеспокоенность вызывает то, что он может стать первым шагом к одностороннему решению о развертывании сил.

Курти озабочен тем, что напряженная ситуация может обостриться в пользу путина. Он отметил, что российские и сербские силы провели 104 совместных военных учения в 2021 году. Косовский лидер добавил, что он согласился дать войскам под руководством НАТО – KFOR время, чтобы убедить тех, кто на баррикадах, отступить. Глава правительства Косово добавил, что баррикады являются шагом к разделу страны, независимой от Сербии с 2008 года.