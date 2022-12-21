Украина была обязана перерезать логистику врага по Крымскому мосту, - глава СБУ

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк отмечает, что Украина обязана была перерезать логистику врага по Крымскому мосту.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ.

– Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями и традициями ведения войны, и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу, - сказал Малюк. - В то же время, сегодня вам публично я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали.