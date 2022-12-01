Экс-глава крымской СБУ может быть причастен к разминированию Чонгара, - Малюк

Задержанный экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олег Кулинич докладывал врагу ситуацию в СБУ и Украине в целом. В рамках его дела расследуют, почему в Чонгаре в Херсонской области не прогремели взрывы во время наступления оккупационных войск.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью «1+1», пишет Громадське.

– Это à la Штирлиц в наших рядах был. Он докладывал врагу всю "внутрянку" - и в СБУ, и в стране в целом. Однако на Кулиниче мы не останавливаемся, - сказал Малюк о борьбе с предателями.

Глава СБУ рассказал, что в москве работает «кротоферма» – офис «Сивковича – Клюева», где присутствуют кадровые работники 5-й службы фсб рф, работающей по Украине. В этом офисе прорабатывают разные вопросы, но основная его задача — сбор информации по Украине. По словам Малюка, именно в полной коммуникации с Сивковичем россияне работали с Кулиничем. На основе предоставленных им данных формировались доклады.

В рамках производства по Кулиничу расследуют вопрос, почему не произошли соответствующие взрывы на заминированных местах в Чонгаре Херсонской области. По словам Малюка, экс-глава СБУ в Крыму причастен к этому.

Малюк рассказал, что Кулинич на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности проводил в тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ. В то время АТЦ возглавлял генерал-майор Руслан Баранецкий. По словам Малюка, он был «просто удивлен, что там происходит».

– Никто не знал, что это учения. Люди подумали, что это, может быть, даже враг заходит. Фактически мы поднимали свои силы, чтобы сработать… Наряду с этим была такая деятельность Кулинича. Это лишь один небольшой элемент, где он мог работать на врага. Многие другие направления уже полностью задокументированы... Однако и здесь, в ситуации с мостами, он также причастен, - рассказал Малюк.

Соответствующие уголовные производства в отношении Чонгара находятся в Государственном бюро расследований. По этому делу проводятся многие экспертизы, отметил Малюк.