Каждый четвертый украинец столкнется с психическими проблемами из-за войны, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт заявил, что десять миллионов человек, или около четверти населения Украины, могут столкнуться с расстройствами психического здоровья из-за войны.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Reuters.

– По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов людей подвергаются риску возникновения той или иной формы психического расстройства, начиная от тревоги и стресса и заканчивая более тяжелыми состояниями, – сказал Хабихт.

Более тяжелые состояния включают, в частности, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное тяжелыми событиями.

Система здравоохранения Украины находится под давлением с начала вторжения россии в феврале. По данным ВОЗ, произошло по меньшей мере 700 нападений на систему здравоохранения.

Хабихт отметил, что из-за холодной погоды и недостаточного отопления увеличится количество респираторных заболеваний, а также дорожно-транспортных происшествий, в результате плохого освещения улиц из-за отключения электроэнергии.