Визит Зеленского в США: Президент Украины прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря совершил свой первый зарубежный визит с начала полномасштабной российско-украинской войны. В столице США Вашингтоне он проведет переговоры с президентом Штатов Джо Байденом, а также выступит перед Конгрессом.

Информация обновляется…

19:24 США ожидают одобрения от Зеленского проекта о признании россии государством-агрессором.

Об этом сообщает Freedom со ссылкой на CNN.

Если Президент Украины поддержит предложение, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представит законопроект уже на текущей неделе.

19:07 США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, она включает системы ЗРК Patriot, заявил госсекретарь Блинкен, пишет УНИАН.

19:05 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским визави Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на американский телеканал CBS.

Согласно предварительному графику, в 21:00 по Киеву Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу.

Ожидается, что в 23:30 по Киеву президенты Украины и США проведут совместную пресс-конференцию, а позже – ориентировочно в 2:30 по киевскому времени – Зеленский произнесет речь перед обеими палатами Конгресса.