На должность главы НАБУ подало документы 78 кандидатов – среди них один николаевец

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ завершила прием документов у кандидатов. Всего комиссия получила документы 78 заявителей.

Об этом сообщили в комиссии.

Комиссия публикует данные кандидатов, подавших документы. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

На заседании комиссии 22 декабря будет рассмотрен вопрос о допущении или недопущении кандидатов к участию в конкурсе на основании поданных документов, а также объявлено о следующем этапе конкурса – тестировании кандидатов на знание законодательства.

Среди 78 кандидатов есть как минимум один николаевец – подполковник милиции в отставке Игорь Блошко, занимающийся общественной деятельностью.