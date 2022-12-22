Мэр Николаева заявил, что поддержит внесение изменений в регламент о роспуске фракций запрещенных судом пророссийских политпартий

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что поддерживает внесение изменений в регламент работы городского совета по автоматическому роспуску фракций запрещенных в Украине политических партий, инициатором которых является председатель комиссии по законности и гласности Елена Киселева.

Об этом он рассказал в интервью ТРК НИС-ТВ.

Мэр сообщил, что слышал о такой инициативе Елены Киселевой, но пока это не оформлено документально и вопрос должен пройти регламентную комиссию.

— Если такое решение будет принято, я его поддержу. Это логично. Там возникла законодательная коллизия, из-за нее был спор в начале прошедшей сессии. Выступил один из депутатов, который говорит, что как так, закон запретил деятельность политических партий некоторых, представители этих партий должны выступить с заявлением о роспуске фракций. На что сказали другие депутаты, из фракции «ОПЗЖ», что закон имеет такую силу, что остановилась деятельность партии, и, то есть, фракция автоматически прекратила существование. Заявлений о создании новой фракции или группы не поступало. Именно об этом и был спор. Депутат Павлович говорит, что в законе нет прямой нормы по роспуску фракций в случае запрета партий. Елена Киселева говорит, что мы собственным регламентом можем исправить эту коллизию на местном уровне, принять такое решение и юридически фракция будет распущена и не будет существовать. Но это не прекращает никоим образом деятельность депутатов, избранных николаевцами, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что на сессии Николаевского городского совета 22 ноября депутат Евгений Павлович поднял вопрос о деятельности в городском совете фракции запрещенной партии ОПЗЖ . Он считает, что фракции должны были заявить о самороспуске, ведь деятельность партии запретил суд. Однако таких заявлений от представителей фракции не поступало. Секретарь городского совета Дмитрий Фалько и глава фракции ОПЗЖ Артем Ильюк отметили, что если нет партии, то нет и фракции. Но такой ответ депутата Павловича не устроил. Поэтому юридическому департаменту поручили подготовить разъяснение, должна ли распуститься фракция ОПЗЖ.