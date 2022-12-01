В феврале состоится саммит Украина-ЕС – на нем рассмотрят дальнейшую поддержку Киева

Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года.

Об этом сообщил спикер президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, пишет Зеркало недели.

- Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение Президенту Зеленскому посетить Брюссель, - сказал он на брифинге.

В то же время спикер отметил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что там будет проходить саммит — место проведения саммита пока не определено.

Согласно заявлению, цитируемому Reuters, темой саммита, вероятно, будет то, как ЕС может продолжать поддерживать Украину против россии. Лидеры двух ключевых институтов ЕС – Комиссии и Совета лидеров ЕС Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель – также оценят путь Украины к членству в блоке.

Редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк отметил, что после поездки Зеленского в США в Брюсселе надеются, что он также посетит лично саммит.