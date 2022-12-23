Из-за санкций рф и Иран потратят $25 миллиардов, чтобы наладить торговлю с Азией

россия и Иран пытаются перестроить пути поставок, чтобы активнее торговать друг с другом и получить неограниченный доступ к азиатским рынкам в обход санкций.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Зеркало недели.

Эксперт по санкциям и российской внешней политике лондонского Международного института стратегических исследований Мария Шагина оценила инвестиции в новый торговый коридор в $25 млрд.

Так, в частности, морской путь из Петербурга в индийский Мумбаи вокруг Европы и через Суэцкий канал занимает около 40 дней (14 тысяч км). Для обеспечения более короткого маршрута рф планирует инвестировать около $1 млрд в увеличение пропускной способности Волго-Донского канала, в том числе, чтобы сделать навигацию круглогодичной. Это должно позволить увеличить внешние поставки через Азовское море.

Кроме того, активизируется сообщение через Каспийское море. Для развития этого маршрута Иран также расширяет железнодорожную магистраль, ведущую в Чехбехар. Из этого порта на юго-востоке страны судам уже недалеко до западного побережья Индии, которая инвестировала в развитие пока не достроенного портового комплекса.

рф тем временем готовит регламент, который позволит иранским судам беспрепятственно ходить по Волге. Не менее дюжины кораблей находящейся под американскими санкциями компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines Group (IRISL) уже курсируют между Каспийским морем и ключевыми портами на Волге.

Отмечается, что западным странам контролировать эти маршруты будет сложно. В то же время инвестировав огромные средства, россия и Иран будут зависеть от приверженности торговых партнеров в Азии и на Ближнем Востоке, которые могут не захотеть ссориться с Западом.