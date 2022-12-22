«На поколение назад»: Мобильные сети в рф могут серьезно деградировать из-за ухода Nokia и Ericsson

Зона покрытия мобильной сетью в россии может вернуться в состояние конца 1990-х годов после ухода из страны производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей российских телекоммуникационных компаний и другие источники в этой области, передает "Зеркало недели".

Уже скоро в россии упадет скорость загрузки данных, а телефонные звонки будут обрываться. Первой может "упасть" связь в сельских районах.

«российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой и передачей данных, большим количеством сброшенных вызовов, не соединенных вызовов и более длительными отключениями связи. Операторы лишатся возможности обновлять или исправлять программное обеспечение, кроме того истощается запас деталей для ремонтов», – отмечает агентство.

На долю Nokia и Ericsson в россии приходится более 50% базовых станций мобильных операторов. Кроме того, эти компании являются поставщиками практически всего оборудования от телекоммуникационных антенн до соединителей оптоволокна. Также они предоставляют программное обеспечение, позволяющее разным частям сети работать вместе.

Обе компании заявили, что полностью прекратят деятельность в россии до конца 2022 года. На этот момент истекут сроки действия всех исключений из санкций. При этом их конкурент – китайский Huawei – тоже прекратил поставки нового оборудования в рф, хотя и продолжает обслуживать уже имеющееся.

– Наш уход будет полным. Мы не собираемся ничего поставлять в россию, – отмечал генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк.

Источники в отрасли считают, что разрыв связей с иностранными фирмами отбросит российские коммуникации на целое поколение. А остальной мир в это время будет продвигаться вперед в развертывании технологий 5G.