«Везем под Бахмут и на юг решения, которых ждали наши воины», - Зеленский о результатах визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что возвращается из Вашингтона с хорошими результатами, "с тем, что действительно поможет".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах, мы одинаково подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже.

– Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши Силы обороны ждали, - сказал он.

Также Зеленский сообщил, что везет новые договоренности для энергетиков, восстанавливающих украинскую энергосистему. Кроме того, он рассказал о встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.