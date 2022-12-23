США поднимут в Совбезе ООН вопрос о закупке российскими оккупантами оружия у Северной Кореи

Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушении КНДР и рф резолюций Совета безопасности ООН на предстоящих заседаниях Совбеза и передать информацию об этих нарушениях в Комитет Совета безопасности по вопросам санкций.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

«Отвратительно, что россия, постоянный член Совета безопасности ООН, сейчас использует оружие, приобретенное у КНДР и Ирана - вопреки резолюциям Совбеза - для продолжения своей агрессивной войны против Украины», - подчеркнула Томас-Гринфилд.

По ее словам, Соединенные Штаты могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия российской частной военной компании «Вагнер», которая заплатила за оборудование и имеет тысячи военнослужащих, развернутых в Украине. В прошлом месяце КНДР доставила в россию пехотные ракеты и реактивные снаряды для использования компанией «Вагнер».

«Частично из-за наших санкций и экспортного контроля «Вагнер» ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. Мы оцениваем, что количество материальных средств, доставленных «Вагнеру», не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы обеспокоены тем, что КНДР планирует доставить больше военной техники «Вагнеру», -отмечает Томас-Гринфилд.

Она также напомнила, что на протяжении многих лет Кремль использовал группу «Вагнера» для поддержки своей опасной и дестабилизирующей внешней политики, в частности, на Ближнем Востоке, в Африке и Украине.

«Закупка «Вагнером» оружия у КНДР для сеяния разрушений в Украине также способствует нестабильности на Корейском полуострове, предоставляя КНДР средства, которые она может использовать для дальнейшего развития своих запрещенных программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Эти передачи происходят на фоне того, что Пхеньян совершил беспрецедентный запуск баллистических ракет в этом году, что является серьезным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, за которое Совет должен привлечь КНДР к ответственности. Россия не только защищает прибегающую к противоправному и угрожающему поведению КНДР, россия сейчас является партнером в таком поведении», - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Также США продолжают призывать Секретариат ООН направить в Украину группу для расследования нарушений россией и Ираном Приложения В к Резолюции Совета Безопасности ООН 2231, особенно учитывая возобновление использования Россией в этом месяце иранских беспилотников против украинской инфраструктуры.

МИД КНДР в свою очередь опровергает передачу оружия россиянам и обвинил США в поставках вооружения для Украины, передает Reuters.