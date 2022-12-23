Сенат США принял поправку, позволяющую изымать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины

Сенат США на заседании в четверг, 22 декабря, проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

Об этом в Twitter написал член Палаты представителей Том Малиновский.

«Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», - сообщил он.

По его словам, усилия по принятию этой поправки были длительными и настойчивыми и едва не провалились.

«Пока мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: те, кто поддерживает Путина, должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить», — подчеркнул Малиновский.

Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит уже сегодня.

Напомним, правительство Канады намерено конфисковать у российского олигарха Романа Абрамовича $26 млн, арестованных в рамках санкций активов, а средства от их конфискации направить на помощь в восстановлении Украины .