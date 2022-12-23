В Нижнем Тагиле усиленно готовились к визиту диктатора путина, но тот передумал приезжать

Российский диктатор владимир путин внезапно отменил свою поездку в Нижний Тагил, к которой город готовился несколько дней.

Об єтом сообщает российское издание E1.RU.

По данным источников издания, президентский кортеж из автомобилей Aurus в ночь с 22 на 23 декабря уехал в аэропорт Екатеринбурга, чтобы вернуться в Москву.

E1.RU пишет, что путин в ходе поездки в Нижний Тагил собирался посетить Уралвагонзавод. По данным местных жителей, в течение двух дней перед предполагаемым визитом около предприятия ездила уборочная техника, которая очищала дороги и тротуары, помимо прочего, от снега. По словам тагильчан, именно вопрос уборки снега является для них особенно больным. Местные паблики регулярно публикуют фотографии со снежными горами там, где им совсем не место.

Кроме того, в городе ввели запрет на выезд учебных машин на улицы. Автошколам Нижнего Тагила пришлось отменить практические занятия на один день. Также из-за визита путина в городе отменили открытие главной елки Дзержинского района. Мероприятие было перенесено на понедельник, 26 декабря. Ограничения были введены и в Екатеринбурге, в аэропорту которого Путин должен был приземлиться. Водителям местного общественного транспорта запретили выпускать пассажиров, в том числе на остановках, при приближении путинского кортежа.

Как известно, под конец года Путин отменил все встречи, где его могли спросить про войну против Украины. Так, 12 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что впервые за десять лет не будет большой ежегодной пресс-конференции, а послание федеральному собранию перенесли на 2023 год.