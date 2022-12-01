Заявление путина о расширении армии россии свидетельствует о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам, – британская разведка

Заявление президента РФ Владимира Путина о расширении российской армии примерно на 30% до 1,5 млн человек свидетельствует о намерениях подготовиться к долгосрочным стратегическим вызовам.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

«Когда этот уровень будет достигнут, непонятно. Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать не менее двух бригад на северо-западе России, которые увеличатся до численности дивизии. Он сослался на вероятную угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неясно, как Россия найдет новобранцев для завершения такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.

"Это одно из первых свидетельств того, как Россия пытается адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим вследствие ее вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за перенапряжения российской военной системы Россия была вынуждена привлечь белорусских инструкторов к тренировке своих мобилизованных.