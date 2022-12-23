У Дуды заявили, что россия хочет разделить польский и украинский народы, но не сможет

Разделить польский и украинский народы, посеять между ними рознь – стратегическая задача россии, в результате которой при пассивности Польши должно произойти поглощение Украины оккупантами.

Об этом Dziennik Gazeta Prawna заявил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох и привел в пример то, как должно быть, дружбу лидеров государств-союзников, передает Liga.net.

- Мы на это [оккупацию Украины россиянами] не согласны, потому что это означало бы потерю безопасности для нас. Российская агрессия укрепляет польско-украинское сотрудничество, – заверили у Анджея Дуды.

Кумох объяснил, что нынешнее российское вторжение заставило и Варшаву, и Киев «осознать, что эти две близкие друг другу страны общаются в состоянии дефицита доверия».

Он добавил, что дружба Дуды и президента Владимира Зеленского «основана на том, что они оба проявляют уважение и доверяют друг другу», в результате чего «в этой сфере многое изменилось».

Советник президента Польши считает, что «если сегодня мы хотим примирения с Украиной, мы должны признать параллелизм наших историй – и обоих языков».

- Мы должны также усвоить истину о том, что демографический потенциал обеих стран схож и что супрематизм никуда не ведет. Мы также должны помнить о несправедливостях — без всякой симметрии, но в разные эпохи эти несправедливости распределялись по-разному. Истина является основой для построения отношений между народами, – подчеркнул Кумох.

Относительно будущего Украины он заявил, что «мы будем лучшим соседом этой гордой Украины, потому что мы заботимся об Украине, которая верит в себя, мы хотим вместе с ней строить регион, а также с Литвой, демократической Беларусью и другими странами».

- Гордый регион, – подытожил польский чиновник.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, возвращаясь из первого с начала полномасштабной войны зарубежного визита в США, провел встречу с польским визави Анджеем Дудой.

Как известно, в россии неединожды заявляли, что Польша якобы готовится аннексировать Западную Украину. Кроме российского диктатора владимира путина, об этом уже говорил ранее Нарышкин, секретарь совета безопасности россии Дмитрий Медведев, спикер мид рф Мария Захарова, секретарь совбеза рф Николай Патрушев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.