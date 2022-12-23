Николаевского «слугу народа» назначили главой Госслужбы водного транспорта – он сменил экс-топ-менеджера Николаевской ОГА

Депутата Николаевского областного совета от "Слуги Народа" Евгения Игнатенко назначили председателем Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Игнатенко на этой должности сменил Виталия Киндратива, который возглавлял Госслужбу водного транспорта с июля 2021 года и начал реформирование отрасли. Впрочем, на процессы повлияло полномасштабное вторжение рф и морская блокада Украины. Напомним, что Киндратив в 2016-2017 годах работал заместителем председателя Николаевской ОГА в команде Алексея Савченко.

Напомним, недавно Игнатенко получил орден "За заслуги" III степени.

Справка:

Евгению Игнатенко 38 лет. В Николаевском облсовете он является заместителем председателя постоянной комиссии по промышленной политике, предпринимательству, транспортной инфраструктуре, воднохозяйственному комплексу, энергетике и энергосбережению.

В 2005-2012 годах он работал в зарубежных судоходных компаниях на разных должностях: от 4-го помощника капитана до капитана.

В 2012-2017 годах работал на компанию "НИБУЛОН", где был капитаном буксира, а затем стал директором судоходной компании "НИБУЛОН".

С августа 2017 года он стал соучредителем и коммерческим директором компании «Грейн-Трансшипмент» (торгово-закупочная деятельность, логистика на водном и автотранспорте, экспедиторская деятельность). Также является совладельцем компаний «Факторинг Юг» и «Ника-Грейн трейдинг».