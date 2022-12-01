Украина готовит свой мирный план и представит его в феврале, - The Wall Street Journal

Команда Владимира Зеленского в феврале следующего года представит мирный план окончания войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Бабель.

Разговор Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана по 10 пунктам. По словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского сейчас конкретизирует план и собирается представить свои идеи в первую годовщину вторжения россии 24 февраля или близко к этой дате.

Однако, как пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.

«Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед», – уточняет издание.

Президент США Джо Байден накануне во время переговоров с Президентом Владимиром Зеленским заявил, что россия уже проиграла войну и только Украина будет называть условия для начала переговоров.