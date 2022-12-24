В Конгрессе США рекомендуют запретить Трампу занимать какие-либо государственные должности

Комитет Палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, представил отчет, в котором обвинил бывшего президента Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию с целью удержать власть.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Бабель.

«Главной причиной событий 6 января был один человек – бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие», - говорится в кратком изложении доклада.

В отчете призывают выдвинуть Трампу обвинения в четырех преступлениях, включая мятеж, сговор с целью обмана США и препятствование рассмотрению дела в Конгрессе. Комитет заявил, что Конгресс должен создать механизм, чтобы официально запретить Трампу и другим лицам из отчета занимать какие-либо государственные или военные должности.

В отчете подробно описаны усилия Трампа по отмене результатов выборов. Речь идет о "значительном давлении" на Министерство юстиции с целью расследования фиктивных заявлений о мошенничестве на выборах. В отчете оценивается, что Трамп и его ближайшее окружение предприняли по меньшей мере 200 очевидных попыток публично или частно убедить государственных или местных чиновников отменить результаты выборов в спорных штатах.

Напомним, 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли беспорядки. В этот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Тогда Дональд Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его поклонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один работник полиции. По этому делу к ответственности привлечено более 600 человек.