Шмигаль предлагает Южной Корее открыть в Украине производство электромобилей

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Корея Хан Док Су.
Об этом Шмигаль сообщил в Telegram.
Шмигаль поблагодарил за последовательную поддержку Украины, оказание гуманитарной и нелетальной военной помощи. Кроме того, обсудили вызовы, связанные с войной россии против Украины, а также перспективные направления сотрудничества между нашими странами.
"Рассчитываем на расширение объемов помощи от Южной Кореи в части оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Затронули послевоенное восстановление и участие корейских компаний в нем. В частности, предложил открыть в Украине производство электромобилей. Благодарны правительству и народу Республики Корея за вклад в безопасность украинцев и нашу победу", – отметил Шмигаль.