Шмигаль предлагает Южной Корее открыть в Украине производство электромобилей

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Корея Хан Док Су.

Об этом Шмигаль сообщил в Telegram.

Шмигаль поблагодарил за последовательную поддержку Украины, оказание гуманитарной и нелетальной военной помощи. Кроме того, обсудили вызовы, связанные с войной россии против Украины, а также перспективные направления сотрудничества между нашими странами.