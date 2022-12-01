В Китае заявили, что оказались в «очень сложном положении» из-за войны, которую развязала россия: Не хотят «выбирать между друзьями»

Новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Конг заявил, что вторжение россии в Украину поставило Китай «в очень сложное положение», поскольку он не хочет «выбирать между друзьями» Москвой и Киевом.

Об этом идет речь в его интервью газете South China Morning Post, передает УП.

- Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции. Этот кризис поставил нас в очень сложное положение, с политической точки зрения, - сказал дипломат.

По словам посла Китая в ЕС, война в Украине «создала большое напряжение» в отношениях КНР с Европой.

Фу назвал войну в Украине «так называемой спецоперацией», поскольку «именно так его (конфликт – ред.) назвали россияне».

- На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения... Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях, - заверил он.

При этом посол Китая в ЕС заявил, что США якобы «извлекают выгоду из этого кризиса», продавая оружие и зарабатывая на энергетическом кризисе в Европе.

- Самое важное – остановить боевые действия, достичь прекращения огня, чтобы спасти жизни, и мы будем поддерживать все усилия в этом отношении. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. И мы не думаем, что это правильно, – сказал Фу.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что США не хотят видеть окончания войны, Фу сказал: «Это наша оценка».

- Мы знаем, что некоторые люди извлекают выгоду из этого кризиса. Они продают огромное количество оружия. А также фактически, что касается побочных эффектов этого кризиса, мы знаем, кто извлекает выгоду из энергетического кризиса, который пережили европейские страны, - сказал он.

Напомним, ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что полномасштабное наступление россии на Украине и провал первоначального нападения вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина.