Пограничники на Волыни открыли современный центр для отслеживания ситуации на границе с беларусью

На Волыни пограничники открыли современный Ситуационный центр, в который оперативно будет поступать информация об обстановке на границе с беларусью и Польшей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Центр оборудован современными средствами компьютерной, специальной техники и видеосистемой. Сюда будет поступать информация о ситуации на участке границы с Польшей и рб, за которую отвечает Волынский пограничный отряд», - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря полученным данным правоохранители смогут своевременно реагировать на любые провокации, попытки незаконного пересечения границы врагом.
Напомним, угроза повторного наступления с беларуси растет, хотя остается маловероятной.