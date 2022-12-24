Пограничники на Волыни открыли современный центр для отслеживания ситуации на границе с беларусью

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24.12.2022 10:10

На Волыни пограничники открыли современный Ситуационный центр, в который оперативно будет поступать информация об обстановке на границе с беларусью и Польшей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Центр оборудован современными средствами компьютерной, специальной техники и видеосистемой. Сюда будет поступать информация о ситуации на участке границы с Польшей и рб, за которую отвечает Волынский пограничный отряд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря полученным данным правоохранители смогут своевременно реагировать на любые провокации, попытки незаконного пересечения границы врагом.

Напомним, угроза повторного наступления с беларуси растет, хотя остается маловероятной.

Фотофакт