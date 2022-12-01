Зеленский сменил послов в Латвии и Болгарии и назначил посла в Бахрейне

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Мищенко с должности посла Украины в Латвии и Виталия Москаленко с должности посла Украины в Болгарии. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

В то же время указом №882/2022 президент назначил Куцевола Анатолия Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Латвийской Республике.

Указом №880/2022 Илащук Олесю назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария.

Также президент своим указом от 23 декабря назначил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Сеник Дмитрий Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бахрейн по совместительству.