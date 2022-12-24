Николаев посетили иностранные дипломаты во главе с министром Кулебой – осмотрели разрушенные здания и побывали на НСЗ

В субботу, 24 декабря, в Николаев с рабочим визитом прибыли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководители иностранных дипломатических учреждений Украины в мире.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Почтенных гостей встретили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов и советница начальника ОВА Виктория Олейник.

В ходе рабочей поездки делегация посетила Николаевский судостроительный завод, где участники осмотрели недостроенный ракетный крейсер. К визиту на завод присоединились заместитель начальника ОВА Николай Маринов и генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев.

Министру МИД и послам Украины показали последствия российской вооруженной агрессии. Они осмотрели поврежденные здания Николаевской областной военной администрации и одной из гостиниц города.

Также делегация увидела разрушенные объекты образовательной инфраструктуры. В частности, Николаевскую гимназию 2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Руководители заведений рассказали о нанесенном в результате вражеских обстрелах убытках и как продолжают дистанционно работать во время войны.

«Отметим, что во время личного общения с уважаемыми гостями начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о текущей ситуации, в том числе в сфере безопасности, в регионе. Также он поблагодарил за всестороннюю поддержку и помощь области. Участники визита обсудили ряд важных вопросов. В частности, использование влияния руководителей дипломатических учреждений Украины в мире для помощи Николаевской области и восстановления поврежденной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Следует добавить, что руководителям учреждений и лично министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби из освобожденного Херсона передали украинские флаги, подписанные бойцами Сил Специальных Операций ВСУ.