Минобороны США заключило контракт на более чем $1 миллиард с Lockheed Martin

США заключили оборонный контракт на сумму более 1 миллиарда долларов с компанией Lockheed Martin, которая специализируется на авиации, в частности на ракетных системах типа HIMARS.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

«Этот контракт предусматривает закупку материалов, деталей и компонентов, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, Министерства обороны США», - говорится в документе.

Как отмечает Reuters, ранее в этом месяце компания Lockheed Martin получила контракт Министерства обороны на сумму 431 миллион долларов США на поставку новых ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) и услуги поддержки для армии США и ее иностранных союзников.

Ранее сообщалось, что Литва купит у США системы HIMARS на полмиллиарда долларов.