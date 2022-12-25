Украина получит от Британии более 900 генераторов и 15 тысяч комплектов для экстремальных холодов для ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным силам Украины около 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, тяжелые спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что в Рождество будет доставлено еще 10 000 комплектов для холодной погоды», — сказал министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Уважаемый Бен Уоллес.